Miami Open | primo turno | i match degli italiani

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sarà un pomeriggio a tinte azzurre quello che si svolgerà quest’oggi ain occasione del torneoche ha preso il via questa settimana. Sono infatti diversi i tennistiimpegnati contro i rispettivi avversari: ben 5 nel circuito ATP e 3 in quello WTA. Occhi puntati in particolare sultra Berrettini e Murray che attira su di sé tutte le attenzioni, mentre al femminile si prospetta interessantissima la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Naomi Osaka. Andiamo dunque a scoprire quali sono le sfide che attendono gli azzurri in questodel Masters 1000 statunitense., le gare odierneMartina Trevisan – Crediti foto: Internazionali BNL d’Italia TwitterPrimi ...

Sabalenka in campo a Miami dopo la morte del compagno Koltsov: si allena e giocherà il torneo - Secondo la polizia, l’uomo si sarebbe gettato dal balcone di una stanza in un resort di lusso a Miami. Sabalenka, numero due del mondo, ha deciso che in campo scenderà comunque, partecipando agli Open ...repubblica

Tennis player collapses during Miami Open match in scary scene - Join Fox News for access to this content Plus special access to select articles and other premium content with your account - free of charge. Please enter a valid email address. By entering your email ...wfin

Arajet Eager For Dominican Republic-U.S. Open Skies - BOGOTA—Dominican Republic-based Arajet remains hopeful that an Open skies agreement with the U.S. can be finalized before the end of the year, saying the North American market will be “critical” to ...aviationweek