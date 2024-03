“Mia moglie potrebbe avere una mola vescicolare?”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Buongiorno dottore, scrivo perché stiamo cercando un bimbo con mia. Lei ha 34 anni, abbiamo già due splendidi figli di 2 e 4 anni a seguito di due gravidanze perfette. Lei è rimasta incinta lo scorso settembre del nostro terzo figlio, purtroppo la gravidanza si è interrotta spontaneamente al terzo mese per aborto interno. Il bimbo non aveva più battito e l’abbiamo perso pochi giorni dopo, a casa. No istologico. Abbiamo atteso fino allo scorso mese (febbraio) per riprovarci ed è iniziata una nuova gravidanza. La gioia è durata poco. A seguito di alcune piccole perdite ematiche, per scrupolo, siamo andati in ospedale dove hanno fatto subito un dosaggio delle beta (922) e, il mattino seguente, un’ecografia di II livello, il cui referto è il seguente: “Utero in asse, lungo 80mm, con profilo ed ecostruttura regolare. Non si evidenziano immagini riferibili a CO ...