Mi ritiro | con senso di responsabilità | Basilicata | ecco l' ultima farsa-campo largo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nuova puntata nella telenovela lucana del centrosinistra: Angelo Chiorazzo, leader centrista diCasa Comune e primo candidato (trombato) del Pd alle Regionali in, ha deciso di non correre più da solo come aspirante governatore alle elezioni del 21 e 22 aprile annunciando di appoggiare la corsa del candidato di dem e Movimento 5 Stelle, Piero Marrese. Un colpo di scena che potrebbe mettere fine, ma il condizionale è d'obbligo, alla girandola di nomi delle ultime settimane, con cinque candidati governatori bruciati da unchepiù non è, dal momento che Italia Viva e Azione hanno deciso di sfilarsi dal centrosinistra e sostenere la corsa di Vito Bardi, governatore uscente appoggiato dal centrodestra. Il fondatore della cooperativa Auxilium ha accolto l'appello ...