(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Miper”. Era il pensiero sintetizzato di un ragazzino che giocando allaparlava con altri utenti online, suoi presunti camerati, affermando che si stava preparando a uccidere la gente nella vita reale. Poi, tra un partita e l’altra leggeva agli altri una filastrocca in inglese sul numero di bambini ebrei che potevano essere bruciati. Questi sono alcuni degli elementi raccolti dagli investigatori della Digos e della Polizia postale di Torino, coordinati dalla Procura dei Minori, che hanno portato il giudice per le indagini preliminari ad applicare nei confronti di un 18enne la misura cautelare della permanenza in. Il giovane è accusato di aver costituito e diretto un gruppo, con chiara connotazione, di ...