Metro C – La Celli | “Abbiamo visitato il cantiere della Stazione Piazza Venezia Grande opera simbolo di trasformazione città”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana, i capigruppo capitolini e i componentiCommissione Mobilità hannoquesta mattina ilnuovaC. Con loro l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e i rappresentanti di Romapolitane e del ContraenteC Scpa. “E’ stata una preziosa occasione per vedere da vicino uno dei cantieri più importanti a Roma.avuto il coraggio e la determinazione di far partire questaguardando al futuro, a prescindere da chi amministrerà e da chi la inaugurerà. Ladi...

