Meteo Roma del 20-03-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024)venerdì Turati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cielo in prevalenza soleggiato maggiori addensamenti sui settori Alpini al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata a te si isolati piovaschi sui settori nord-orientali con nuvolosità medio-alta in transito altrove al centro tempo stabile mattino come mi batte lungo le coste tirreniche al pomeriggio tesi Ampi spazi di sereno su tutti i settori in serata a te sono mento generalizzato della nuvolosità con piogge sparse sui settori adriatici al cell in prevalenza soleggiato o al più poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine in serata tesoro aumento della nuvolosità su Molise Campagna Alta Puglia peggiore nella notte su questi settori con piogge sparse tempo invariato altrove temperature minime massime stabili o in rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro ...