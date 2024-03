Meteo Roma | che tempo fa | previsioni | clima | anticipazioni

(Di mercoledì 20 marzo 2024)per oggi? Quali sono leche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itle news sulMercoledì 20 Marzo: generali condizioni di cielo poco nuvoloso, min 12°C, max 18°C. Nel dettaglio: poche nubi al mattino, cielo sereno durante il resto della giornata. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 18°C, la minima di 12°C alle ore 23. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 15km/h, alla sera ...

Bologna, 20 marzo 2024 – È oggi il primo giorno di primavera e l’equinozio quest’anno in Emilia Romagna è iniziato con temperature miti . Una condizione climatica calda, tipicamente primaverile ... (ilrestodelcarlino)

San Salvatore in Lauro a Roma accoglie le reliquie di San Francesco - Il santuario di San Salvatore in Lauro, a Roma, fa sapere che nel periodo della Quaresima accoglie le reliquie di San Francesco di Assisi. Il tempo dell'esposizione andrà dal 16 al 24 marzo. Ma di ...acistampa

Europei di atletica, Roma avrà più di mille volontari in campo - Gli Europei di atletica della prossima estate hanno già raccolto una larga adesione al progetto “Roma 2024 Volunteers”: 1300 ragazze ... insomma, c’è ancora tempo per far parte di questo gruppo. Il ...repubblica

Giornata Meteorologica mondiale 2024, 3BMeteo sarà partner dell'evento - L'evento si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00 di sabato 23 marzo 2024 presso l'aula Amaldi del campus di Sapienza Università di Roma, articolandosi tra relazioni ... il cambiamento climatico, il tempo ...3bmeteo