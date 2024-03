Meteo | maltempo in arrivo nel weekend e per la settimana di Pasqua

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'alta pressione che si espande tra Europa occidentale e Mediterraneo porta condizioni di tempo più asciutte anche in Italia. Come una coperta troppo corta, però, l’anticiclone non riuscirà a proteggere completamente la nostra Penisola ed ecco che venerdì il transito di una blanda saccatura dovrebbe portare un aumento dell’instabilità con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Sud...