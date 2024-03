Meret e Caprile | che intreccio di mercato | il Napoli ha preso una decisione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arriva ladelin ambitosui propri portieri. Come gli azzurri risolveranno il nodonei prossimi mesi. Via alle danze in termini diin casa, con l’incombente termine della stagione che ha donato nuove voci inerenti agli azzurri. All’ombra del Vesuvio sono infatti numerose le questioni da risolvere, a partire dal nome dell’erede di Osimhen fino alla questione mezzala, visto l’addio di Zielinski e il riscatto di Traore ancora in bilico. Da non sottovalutare quindi la difesa, e non solo nei vociferati ruoli di centrale o terzino. Spuntano infatti i primi aggiornamenti sponda portiere per il, con protagonisti i soliti Alexed Elia. Rinnovo ...