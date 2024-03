Mercedes Monè non è un “Big Business” ?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha finalmente debuttato in All Elite Wrestling. Un arrivo che ha fatto discutere “Big”, sia per questioni in ring che – soprattutto – per questioni extra ring. L’accordo con la compagnia sarebbe sui 5 milioni di dollari, al livello dei top wrestler. Tanti soldi, per davvero. Ma li vale? Io sono uno di quelli che ha ritenuto nel passato e ritiene ancora oggi la fu Sasha Banks sopravvalutata come wrestler. Sicuramente la più “scarsa” delle Four Horsewomen, pur ammettendo un carisma fuori dal comune. Ma la AEW ritiene che lasia un “big”? I numeri parlano di un milione di telespettatori collegati. Sui social il debutto, però, non ha sfondato. E la compagnia ha fatto, secondo me, un errore abbastanza clamoroso nella presentazione in stile “WWE”. Non nel darle ...