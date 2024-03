Mercato San Severino celebra l’impegno contro il razzismo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dire no ale farlo capire soprattutto ai bambini è importantissimo“: a pronunciare queste parole è Salifù, un giovane di origini gambiane, arrivato in Italia a bordo di un barcone dalla Libia un anno fa. Oggi parla abbastanza bene l’italiano, grazie ai corsi di lingua seguiti presso il Cpia dove frequenta la terza media ma dove ha conosciuto anche il mondo del teatro. Una performance sua e dei ragazzi che frequentando l’associazione “Crescere insieme oltre il teatro” è stato uno dei momenti salienti della giornata promossa dalla scuola secondaria di primo grado San Tommaso in collaborazione con il Comune diSan, in occasione della giornataile per la legalità, promossa in ambito nazionale in ricordo dell’uccisione di Don Peppino ...