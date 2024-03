Mercato libero | Federconsumatori scende nelle piazze della Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn un momento contraddistinto tra confusione e incertezza per i consumatori italiani, che solo ora escono da una violenta crisi inflattiva e si trovano a fare i conti con un passaggio aldi non facile interpretazione, il rischio di cadere in truffe o di finire a fare i conti con tariffe esorbitanti per le utenze di luce e gas senza accorgersene è altissimo. “È nostro dovere stare in mezzo alla gente, armati di verità e trasparenza, per difendere i diritti di ogni consumatore”, afferma Giovanni Berritto, presidente di, mentre annuncia che contemporaneamente a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta l’associazionerà in piazza evie centrali con presidi informativi che mirano a essere luoghi di ...