Mentre ci godiamo in tv la sesta puntata di Mare Fuori 4 | in libreria c' è una sorpresa | il primo romanzo tratto dalla serie

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Se non fosse per lascoperta la notte del 14 febbraio, saremmo qui a dire che questo è il gran finale di4. In realtà, il bonus di due episodi in più lo rimanda di una settimana. E così stasera in tv su Rai 2 alle 20.25 va in onda la penultimadi questa stagione di. Le anticipazioni delladi “” 4 La trama dell’episodio 11 dal titolo “Tenere accesa la speranza” Massimo e Donna Wanda hanno un durissimo confronto sul futuro di Carmine: la sua nuova vita con Rosa sembra ormai spianata. Kubra è tormentata perché prova sentimenti contrastanti ma è ...