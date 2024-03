Meloni | Ucraina | posizione governo chiara

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 11.56 In Aula alle Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue,la premierricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi in Somalia 30 anni fa. "Siamo tutte grate a Ilaria", e tutti i deputati si alzano ad applaudire. "delsull'.Rispetta gli impegni.Non sarebbe la stessa cosa, se governasse l'attuale op".Le risoluzioni delDraghi "lontane anni luce da quelle scritte oggi da tutta la maggioranza", dice.Salvini e Orban? Contano le decisioni. Io porto a casa risultati".