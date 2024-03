Meloni si rivolge all' opposizione | Ragazzi | vi vedo nervosi Bagarre alla Camera IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Momenti di forte polemica in Auladurante la replica del premier, Giorgia, al dibattito in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. A scatenare le proteste dell’è stata una frase del presidente del Consiglio, ", vi". Il termine "" non è piaciuto ai deputati dell’che hanno iniziato a protestare. Pronta la replica del premier:...