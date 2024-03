Meloni | Salvini sull' Ucraina? Contano decisioni e voti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 “Mi si dice che io devo parlare con Orban e conper chiarire il loro sostegno all': penso che in entrambi i casi parlino lee i. Idicono che a livello italiano la posizione del Governo è chiaro e a livello europeo siamo riusciti a mandare avanti l'accesso dell'all'UE e a garantire la revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'per i prossimi 4 anni”, ha spiegato la premiernel corso delle comunicazioni alla Camera. / Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina. In entrambi i casi Contano le decisioni e i voti . Il governo italiano ha una posizione chiara e in Ue" e tra le ... (quotidiano)

(Adnkronos) – "Penso che non sia oggettivamente sostenibile la tesi per la quale la posizione del governo italiano al cospetto del mondo che ci guarda non sia chiara in tema di Ucraina . Penso che sia ... (periodicodaily)

Ucraina: Meloni, Salvini 'Contano decisioni e voti' - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina ... Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in replica nell'Aula di ...lagazzettadelmezzogiorno

UCRAINA, Meloni: ORBAN E Salvini CONTANO DECISIONI E VOTI - Roma, 20 mar - "Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina. In entrambi i casi contano le decisioni e i voti. Il governo italiano ha una posizione chiara". Così ...9colonne

Marco Travaglio contro Giorgio Meloni per l'attacco a Matteo Salvini dopo le frasi su Putin: "Mi vergognerei" - Marco Travaglio show a Otto e mezzo su La7, dove attacca Giorgia Meloni e la sua spedizione in Egitto. Non solo, in merito alle “battute” in Senato, Travaglio dichiara che se fosse in lei si ...notizie.virgilio