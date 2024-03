Meloni | “Ragazzi | vi vedo nervosi” E l’opposizione protesta – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – ", viparticolarmente…". La presidente del Consiglio Giorgia'richiama' le opposizioni in Aula alla Camera, ma le sue parole vengono seguite da lamentele ancor più evidenti dagli scranni del Pd, del M5S e di Avs. "Non posso chiamarvi ''? Vabbè, giovani onorevoli. Nemmeno questo? Evidente che non vi sono particolarmente