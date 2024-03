Meloni | l’abbraccio con Salvini e la polemica con le opposizioni “Ragazzi | vi vedo un po’ nervosi Sull’Ucraina contano i voti”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo 2024 – Scontro tra Giorgiae lealla Camera. È un botta e risposta serrato nel dibattito che segue le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Non mancano i siparietti e nemmeno le proteste, come quando il capo del governo si rivolge ad alcuni deputati con il colloquiale "" (", viun po'") per poi scusarsi, ironica. "Chiedo scusa, vi ho chiamato, siete giovani onorevoli... Non vi sono particolarmente simpatica, mi è evidente. Noi romani ogni tanto diciamo ''", dice. L'abbraccio con, poi lui esce Dopo le diverse posizioni espresse in merito alle elezioni in Russia e al trionfo di Vladimir Putin, ai fotografi non sfugge l'abbraccio ...