Meloni in Aula alla Camera ricorda Alpi | le siamo tutte grate

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Permettetemi di unirmi al ricordo di Ilariae Miran Hrovatin. Ricorrono i 30 anni dall'agguato che ha spezzato le loro vite. Ilariaè una delle donne che ho citato nel mio discorso di insediamento alle Camere, il suo coraggio è il coraggio delle donne italiane e a lei dobbiamo essere tutti grati, in particolare le donne". Lo ha detto la premier Giorgiadurante la replicadopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Quandoha preso la parola tutti i deputati presenti insono scattati in piedi per applaudire. Applauso replicato quando ha parlato dei giornalisti e dell'importanza della libertà di stampa.

Governo sia "unito, compatto e determinato". Giorgia Meloni si presenta con profilo istituzionale in Senato per le comunicazioni in vista dell'ultimo Consiglio europeo ordinario (ce n'è solo uno ... (firenzepost)

In diretta dalla Camera le comunicazioni della presidente del Consiglio , Giorgia Meloni , in vista del Consiglio europeo previsto per il 21 e il 22 marzo L'articolo Camera , il dibattito in Aula sulle ... (ilfattoquotidiano)

Il Presidente del Consiglio , Giorgia Meloni , assiste alla discussione in Aula alla Camera sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Ecco le immagini .Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... (liberoquotidiano)

Marco Travaglio contro Giorgio Meloni per l'attacco a Matteo Salvini dopo le frasi su Putin: "Mi vergognerei" - Marco Travaglio show a Otto e mezzo su La7, dove attacca Giorgia Meloni e la sua spedizione in Egitto. Non solo, in merito alle “battute” in Senato, Travaglio dichiara che se fosse in lei si ...notizie.virgilio

Ucraina: Magi (+Eu), 'con Salvini governo sembra orchestra ubriaca' - Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi in Aula alla Camera sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo. "C’è però un 'Ma' e riguarda inevitabilmente le uscite ...lagazzettadelmezzogiorno

Ucraina, Meloni parla alla Camera. C'è anche Salvini (che le siede accanto). E qualcuno grida: «Bacio, bacio» - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è arrivato nell'Aula della Camera e si è seduto accanto alla premier Giorgia Meloni che sta scrivendo da quando ha preso il via la discussione generale. A ...ilmessaggero