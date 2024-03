Meloni | dal Senato accademico di Torino scelta preoccupante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Consideroche ildell'Università discelga di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele. E lo faccia dopo un'occupazione da parte dei collettivi. Se le istituzioni si piegano a questi metodi rischiamo di avere molti problemi". Lo ha detto la premier Giorgiaalla Camera, durante la replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.