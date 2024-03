Ucraina: Meloni, 'da noi risultati, se Pd si mette d'accordo con M5s magari fanno il miracolo' - Se voi del Pd parlate con i vostri alleati del M5s magari riuscite a fare il miracolo e l'Ucraina ve ne sarà grata". Lo ha detto Giorgia Meloni in aula alla Camera.lagazzettadelmezzogiorno

Ucraina: Meloni, 'Italia rispetta impegni grazie a noi, con opposizione al governo non so' - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Penso che non sia oggettivamente sostenibile la tesi per la quale la posizione del Governo italiano al cospetto del mondo che ci guarda non sia chiara in tema di Ucraina.lanuovasardegna

Meloni alla Camera: "Scusate se ho detto ragazzi, diciamo giovani colleghi" Bagarre dall'opposizione - (Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 "Vi ho chiamati ragazzi Chiedo scusa giovani colleghi. Non vi sono particolarmente simpatica ed è evidente", le parole di Giorgia Meloni alla Camera. Fonte: Agenzi ...quotidiano