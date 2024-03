Meloni alla Camera | Gelo con Salvini? Contano le decisioni e i voti sul sostegno all' Ucraina

(Di mercoledì 20 marzo 2024) " Mi si dice di parlare con Orban e conper chiarire ilall'. In entrambi i casilee i. Il governo italiano ha una posizione chiara e in Ue" tra le altre cose "siamo riusciti a garantire la revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'per i prossimi 4 anni". "Quando io parlo con le persone con cui ho buoni rapporti porto a casa...

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 “Prima di intervenire in replica permettetemi di ricorda re Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ”, ha spiegato la premier Meloni ricorda ndo, a 30 anni d alla loro scomparsa, ... (iltempo)

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 "Vi ho chiamati ragazzi ? Chiedo scusa giovani colleghi. Non vi sono particolarmente simpatica ed è evidente", le parole di Giorgia Meloni alla Camera . Fonte: ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 "Vi ho chiamati ragazzi ? Chiedo scusa giovani colleghi. Non vi sono particolarmente simpatica ed è evidente", le parole di Giorgia Meloni alla Camera . Fonte: ... (iltempo)

Meloni: "No operazione di terra di Israele a Rafah, no a ripristino di fondi all'Unrwa" - Dopo l'intervento al Senato, la premier Giorgia Meloni ha illustrato alla Camera alcuni dei punti chiave che verranno discussi durante il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, chiamato ad assumere ...it.euronews

Pnrr: Meloni, le risorse per la sanita' non sono state tagliate - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - "Complessivamente alla sanita' il Pnrr assegnava 15 miliardi e 625 milioni. Dopo la revisione del Pnrr la dotazione alla sanita' e' di 15 miliardi e 625 ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Meloni, dal Senato accademico di Torino scelta preoccupante - Se le istituzioni si piegano a questi metodi rischiamo di avere molti problemi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, durante la replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista ...ansa