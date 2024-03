Meloni alla Camera abbraccia Salvini che poi se ne va E alle opposizioni | “Vi vedo nervosi” Conte | “Lei ci porta alla guerra mondiale”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un abbraccio di pochi secondi con Matteo(che poi esce dall’Aula dopo cinque minuti) e gli attacchi“un po’ nervose”. Giorgiasi è presentata davantiper le comunicazioni in vista del Consiglio Ue e ha rivendicato, di nuovo, la compattezza della maggioranza sulla politica estera. Nonostante l’assenza del leader del Carroccio durante il suo discorso di ieri al Senato e nonostante le voci di tensioni interne, specie dopo le dichiarazioni in difesa del voto russo da parte del leghista, siano sempre più insistenti. La presidente del Consiglio nega tutto e, anzi, se la prende con lo schieramento Pd-M5s: “Ragazzi viun po’”, ha detto salvo poi doversi scusare per l’uso della parola ...

Meloni: posizione su Ucraina chiara, non so con opposizione a governo - Roma, 20 mar. (askanews) – “Penso che non sia sostenibile la tesi per la quale la posizione del governo italiano oggi a cospetto del mondo che ci guarda non sia chiara in tema di Ucraina. Penso sia ch ...askanews

Ucraina, Schlein: Pd sempre coerente, è Meloni che cambia faccia - Milano, 20 mar. (askanews) – Sul sostegno all’Ucraina “il Pd è sempre stato coerente, al di là delle fake news ripetute da Meloni anche oggi in quest’aula. Abbiamo sempre sostenuto ogni assistenza al ...askanews

Migranti: Meloni, 'italiani ci hanno chiesto di fermare partenze non di ridistribuirli' - Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Sono molto fiera - ha aggiunto - per il lavoro ...lagazzettadelmezzogiorno