Meloni al Pd | c' è una differenza fra al-Sisi e Putin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Al collega Provenzano", del Pd, "voglio dire: fermo restando che si sa che secondo me si deve parlare con tutti, c'èfra Abdel Fattah al-e Valdimirha invaso una nazione vicina: è la ragione per cui stiamo cercando di dare una mano all'Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgiaalla Camera, durante la replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.