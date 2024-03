Meloni abbraccia Salvini alla Camera | Del Barba IV | Non eccedete in effusioni | Faraone | Bacio | bacio - VIDEO

(Di mercoledì 20 marzo 2024)e l'episodio diventa subito oggetto di scherno da parte dell'opposizione. Il leader della Lega si è seduto vicinopremier, impegnata nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo. Matteoha voluto dare un segnale soprattutto do

Uno, due, tre scatti per cogliere l’attimo fuggente, quando gli altri sono distratti dalla felicità, come solo gli artisti della fotografia sanno fare. Ferdinando Mezzelani è uno di loro, sa ... (secoloditalia)

Un abbraccio di pochi secondi con Matteo Salvini (che poi esce dall’Aula dopo cinque minuti) e gli attacchi alle opposizioni “un po’ nervose”. Giorgia Meloni si è presentata davanti alla Camera per ... (ilfattoquotidiano)

Un abbraccio di pochi secondi con Matteo Salvini (che poi esce dall’Aula dopo cinque minuti) e gli attacchi alle opposizioni “un po’ nervose”. Giorgia Meloni si è presentata davanti alla Camera per ... (ilfattoquotidiano)

Meloni-Salvini, abbraccio alla Camera dopo le tensioni degli ultimi giorni - Meloni-Salvini, abbraccio alla Camera dopo le tensioni: la presidente del Consiglio posa la testa sulla spalla del vicepremier.lettera43

Meloni abbraccia Salvini: "Sull'Ucraina contano le decisioni del governo" - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini sono stati immortalati mentre si abbracciano alla Camera, durante la discussione sulle comunicazioni del premier in vista del ...tgcom24.mediaset

Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla Camera dopo la spaccatura su Putin: poi il leghista va via - Matteo Salvini, dopo l'assenza al Senato, si presenta alla Camera per le comunicazioni della premier: ma dopo l'abbraccio a Giorgia Meloni va via dall'Aula ...notizie.virgilio