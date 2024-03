Meloni a Bruxelles per dichiarazione su Medio Oriente e sprint su migranti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ucraina, crisi in, ma anche agricoltura, oltre a un punto su allargamento, riforme e. Sono questi i temi al centro del Consiglio europeo che si tiene domani e venerdì a.Per quanto riguarda l'Ucraina, sottolinea il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la priorità è da un lato "la rapida fornitura di aiuti militari", dall'altro "l'implementazione e l`applicazione efficace delle nostre sanzioni".oggi alla Camera, replicando alle opposizioni, ha respinto "la tesi per la quale la posizione del governo italiano non sia chiara" e per la maggioranza - compresa la Lega - "parlano le decisioni e i voti". La premier ha ribadito che "è la Russia a non volere la pace" e sostenere Kiev "è esattamente propedeutico a una pace".Sul...

Duro intervento di Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni: "Come fa a dormire la notte" - Dure le parole del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera in replica all’informativa di Giorgia Meloni ...notizie

La Meloni esternalizza l'immigrazioni migranti / Vincenzo Montuori (CR) - La premier Meloni è partita per l’ennesima missione nel NordAfrica ... come si evince anche dalle critiche di Bruxelles, per ottenere l’appoggio anche dei conservatori in vista della nomina. La ...welfarenetwork

Meloni attacca: noi coesi, all’opposizione non riesce stesso miracolo - Roma, 20 mar. (askanews) – “Non è sostenibile la tesi per la quale la posizione del governo italiano, oggi, al cospetto del mondo che ci guarda, non sia chiara in tema di Ucraina”. Perché a parlare so ...askanews