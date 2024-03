Meghan e Harry | il fotografo nega il ritocco sulla foto Ma è polemica

La pagina web ufficiale della famiglia reale ha visto la presenza di un imbarazzante errore riguardante il principe Harry . La gaffe , a quanto pare, è stata presente in rete per diversi anni, ... (metropolitanmagazine)

nuovo terremoto in arrivo per la royal family. Harry e Meghan, infatti, avrebbero in programma di ritornare a Londra prima del previsto, ma questa volta in via definitiva. Si è spesso parlato, ... (velvetgossip)