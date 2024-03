Medvedev minaccia Macron | “Truppe francesi in Ucraina? Manderemo indietro tante bare”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Infuria senza soluzione di continuità la guerra tra Russia e, che inevitabilmente sta avendo ripercussioni in tutta Europa. Il Belgio ha chiesto ai suoi cittadini di diventare riservisti, la Danimarca sta valutando l’ipotesi di estendere la leva obbligatoria alle donne enon ha escluso la possibilità di inviareal confine ucraino. Proprio le parole dihanno diffuso un senso di profonda inquietudine tra i vertici russi e Sergei Naryshkin, direttore dell’intelligence straniera (Svr) della Russia, ha detto che la Francia si sta preparando a inviare 2.000 uomini in, come riferito dall’agenzia Tass. Le parole deliranti diLa Francia ha prontamente smentito la notizia, cosa che non ...