Medicina narrativa | che cos’è e perché serve a curarsi meglio

“La Medicina comincia con un racconto – scriveva Siddartha Mukherjee – perché i pazienti raccontano storie per descrivere la malattia, i medici per comprenderla, e la scienza per spiegarla”. Così ... (formiche)

Decreto-legge Pnrr, da tagli a ospedali a privacy ecco i temi che fanno discutere - Approvato dal governo a inizio mese per ricalibrare alcune spese dei fondi europei del Pnrr, il testo non era incentrato sulla sanità. Eppure, qui sono venuti al pettine tre nodi ...doctor33

Biblioteca in ospedale a Taranto, disponibili duemila testi - Uno spazio dedicato alla promozione della lettura rivolto non solo a degenti, personale in servizio in ospedale e studenti della Facoltà di Medicina ma anche ai cittadini interessati. (ANSA) ...ansa

Medicina narrativa nella Valle dell’Alto Tordino: evento a Cortino - CORTINO – L’associazione SPAZI RITROVATI ALTO TORDINO ringrazia per il patrocinio e la disponibilità il COMUNE di CORTINO e vi invita al seminario Medicina narrativa NELLA VALLE DELL’ALTO ...ekuonews