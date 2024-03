(Di mercoledì 20 marzo 2024) Offrire una formazione qualificata alle giovani generazioni e rispondere alle esigenze professionali delle imprese che operano in ambito meccatronico e nel distretto grafico-cartotecnico dell’Alta Valle del Tevere. È l’obiettivo del nuovo percorso formativo di ITS Umbria Academy “Tecnico superiore in ”. Il percorso biennale e gratuito di specializzazione post diploma con indirizzo Meccatronico a curvaturaavrà sede a Città di Castello e intende fornire ai giovani competenze combinate, che permettano di formare figure specializzate sui contenuti fondamentali della, ma con competenze tecnologiche specifiche nel settore cartotecnico con l’obiettivo di creare lavori innovativi, funzionali ed efficaci anche dal punto di vista dell’estetica del prodotto. In particolare, il nuovo corso di studio intende fornire le competenze proprie ...

Meccatronica e cartotecnica - ITS Umbria Academy offre un nuovo percorso formativo biennale gratuito per diventare Tecnico Superiore in Meccatronica e cartotecnica, con l'obiettivo di formare figure specializzate per le esigenze d ...lanazione

Corso di Meccatronica e cartotecnica. Figure “utili“ al distretto grafico - L’iniziativa di Its Umbria Academy avrà sede al Bufalini. Saranno formati tecnici molto ricercati sul territorio ...lanazione

Nuova formazione all’Its: nasce la specializzazione in Meccatronica e cartotecnica - È l’obiettivo del nuovo percorso formativo di Its Umbria Academy “Tecnico superiore in Meccatronica e cartotecnica”,presentato nella Sala Consiglio del Comune di Città di Castello in occasione di una ...umbria24