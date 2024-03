Mazzano | scarafaggi nel noto ristorante di sushi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024morti. Ma anche vivi, che zampettavano come se nulla fosse nella cucina dalle pareti incrostate di unto. E’ lo scenario disgustoso scoperto ingiapponese di, in provincia di Brescia. Durante un controllo della polizia locale all’interno di un frequentato locale di via Padana Superiore specializzato nel, gli agenti stentavano a credere ai loro occhi. Proprio dove, ancor più che altrove nel, doveva essere garantita la massima igiene e il massimo rispetto delle regole sulla conservazione del cibo da poi somministrare ai clienti, l’orrore. Sporcizia stratificata da tempo, resti dei vomitevoli insetti sui quali si alternavano altri pimpanti, il tutto dove c’era anche cibo conservato senza l’obbligatoria etichettatura e, ...