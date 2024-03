Mazepin può tornare a correre in Formula 1 | il tribunale dell’UE annulla le sanzioni contro di lui

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildell'Unione Europea hato tutte lecomminate in precedenza al pilota russo Nikitaespulso dalla Haas e dalla1 in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il legame con il padre, stretto collaboratore di Putin, l'assise dell'UE è solo di tipo familiare. Il 25enne moscovita potrebbe dunquein F1 anche se sulla sua strada ci sono ancora diversi ostacoli.

