Maxi truffa | è caccia ai responsabili

(Di mercoledì 20 marzo 2024) EMPOLI Unarompicapo messa a segno con una modalità machiavellica e ben collaudata. Un raggiro contornato da finti avvocati e carabinieri con false chiamate al 112. A seguito della denuncia presentata da una donna di Empoli che insieme alla sua anziana mamma di 94 anni sono state derubate di circa 15mila euro, i carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le indagini. I militari hanno raccolto la testimonianza delle vittime e quanti più indizi possibili che possano metterli sulle tracce dei malviventi che, in questo caso, si sono avvalsi di un trucco diabolico per rendere ancora più credibile il loro piano criminale: ovvero quello di far credere alla vittima di stare parlando con il 112, mentre dall’altra parte c’era un complice. Come spiegano le stesse forze dell’ordine iltore è riuscito con una deviazione di chiamata a ...