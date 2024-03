Mattarella rinnova l’appello alla pace | “Rimuovere i fuochi di guerra”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ROMA – Un nuovo appello, “adi” dentro e accanto all’Europa arriva dal Presidente della Repubblica, Sergioche ne parla all’inaugurazione della nuova sede della stampa estera in Italia. L’incontro con i corrispondenti stranieri è anche l’occasione per rilanciare un tema che da sempre sta molto a cuore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:di Conte per l’Ucraina: “Costruire con pazienza la tela del negoziato”avverte: “Unità Ue su Ucraina, rischiomondiale” Elezioni politiche le ultime notizie di oggi4 giorni in Polonia e Slovacchia: Ucraina e Ue ...