Mattarella | Attacchi alla Libertà di Stampa in Molte Parti del Mondo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma - Il Presidente della Repubblica Sergioha sottolineato la minaccia in atto contro il valore dell'indipendenza dellalibera indel. Ha evidenziato il sacrificio fatto da numerosi giornalisti che, con la propria vita, difendono la loro autonomia dai poteri e perseguono la ricerca della verità. Nel suo messaggio commemorativo per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,ha ribadito l'impegno a superare gli ostacoli che minano ladi informazione ovunque si presentino. "A trent'anni dall'agguato fatale che ha segnato la fine delle vite di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il loro ricordo rimane vivo come nei giorni in cui la tragica notizia da Mogadiscio ha sconvolto il nostro Paese", ha dichiarato il Presidente della ...