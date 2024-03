Masters 1000 di Miami | Camila Giorgi vince all’esordio | ora Iga Swiatek

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Un esordio ottimo aldidedicato alla competizione femminile della WTA per. L’Azzurra torna in gara ela prima partita in programma con la polacca Magdalena Frech, n.47 del ranking, per 6-4, 6-2. Al terzo turno, l’atleta marchigiana giocherà con la numero uno del Ranking WTA Iga. C’è un uno pari nei confronti diretti. Il racconto della partita – supertennistv.it Con un rovescio lungolinea splendidofirma il break nel terzo gioco del primo set (2-1): poi, con le unghie e con i denti conferma il vantaggio (3-1) portando a casa un game da 18 punti (sarà il più lungo dell’incontro) dove cancella le uniche tre palle-break concesse nel match. L’azzurra non rischia ...