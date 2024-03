Massoneria | la corsa al Grande oriente finisce a carte bollate | fissata l’udienza per decidere sui ricorsi elettorali di sconfitti e vincitori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si terrà il 22 marzo la prima udienza della Commissione centrale deld’Italia persuipresentati dopo l’elezione del nuovo Gran maestro. Non si placa la polemica all’interno della piùobbedienza massonica del Paese. Come previsto, infatti, la questione relativa all’elezione del successore di Stefano Bisi è finita a colpi di. Elezioni sul filo – Ad annunciare ricorso erano stati i candidati della lista guidata da Leo Taroni, imprenditore di Ravenna che aveva posto in cima al suo programma la lotta alle infiltrazioni mafiose nelle logge e criticando aspramente la decennale gestione di Bisi. È in totale continuità con quella linea, invece, che si è candidato Antonio Seminario, già Gran ...