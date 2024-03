Marlene Kuntz | le date del tour estivo ed europeo per i 30 anni di Catartica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mentre prosegue con molti sold out ilnei club, iannunciano leestive ed europei per i 30del loro disco d’esordioContinuano i festeggiamenti per i 30di, disco d’esordio dei, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana. Dopo il grande successo delnei club, che sta registrando un sold out dopo l’altro, e l’annuncio del, la band annuncia oggi le primeestive per Estate2024: 21 giugno – CASTELVOLTURNO (CE), Flava Beach 02 luglio – MILANO, Location Da Annunciare 04 luglio – CATANIA, ...

“Complimenti per la festa, una festa del cazzo”, cantavano i Marlene Kuntz in “Festa Mesa” nel 1994. “Ma oggi non sarà più una festa del cazzo”, sorride sornione Cristiano Godano con al fianco ... (ilfattoquotidiano)

