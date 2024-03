Mario Sechi | la realtà del premier e i miraggi di Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La politica ha delle leggi non scritte che emergono plasticamente quando i protagonisti devono illustrare la logica delle loro azioni in Parlamento. Il discorso di Giorgia Meloni in Senato fa parte di questo modello di comunicazione: chiaro, dritto al punto, concreto. L'italiano che vuole capire qual è la linea di politica estera del governo (quindi della politica tout court, perché niente più è “interno”, tutto è “esterno” e drammaticamente vicino) ha lo scenario, quello che è stato fatto, quello che c'è da fare, il riferimento cardinale, lo spazio vitale dell'Italia, l'Occidente. Il punto d'attacco delè la guerra in Ucraina, la presidenza del G7 e il multilateralismo che ha distinto l'Italia nel negoziato europeo; non ci sono livelli superiori e inferiori, Roma tratta i dossier con tutte le nazioni dell'Unione e questo rende il governo Meloni un ...