Marino Unindustria | Tariffario creerà ancora di più cittadini di serie A e B

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - "Dal prossimo 1 aprile le nuove tariffe nazionali decurtate creerannodi più una sanità diA e una diB. Le Regioni più ricche potranno permettersi di finanziare con risorse aggiuntive unpiù congruo, garantendo così la sostenibilità del servizio ai propri, mentre le altre Regioni, in particolare quelle del Centro-Sud, non avendo questa possibilità saranno costrette ad applicare ilnazionale compromettendo seriamente l'assistenza territoriale. Questo è inaccettabile". Lo ha detto Luca, vicepresidente disezione sanità, nel corso del suo intervento in occasione della prima grande iniziativa a carattere nazionale che si è tenuta questa mattina al ...