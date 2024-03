Maria De Filippi interviene per un guanto di sfida | “Ecco chi è Madonna!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nell’ultima puntata di Amici diDe, Lorella Cuccarini ha proposto unditra Lil Jolie e Sarah. La prof di canto sostiene che Lil Jolie sia sempre troppo statica sul palco e per questo le ha chiesto di esibirsi sulle note di Like a Virgin, mettendo in scena una performance sullo stile di quelle di. “Cara Lil Jolie, quest’anno hai lavorato con molta serietà per tracciare un tuo percorso musicale e autorale credibile. Sei stata brava, ma secondo me manca ancora qualcosa. Ho notato che tu possiedi una tua ironia e un tuo modo di divertirti nella vita, che non utilizzi mai sul palco. Questo limita le tue esibizioni, perché rischiano di essere tutte troppo statiche e impegnate. A volte nella musica e sul palco serve leggerezza e movimento. Anche se queste cose non saranno ...