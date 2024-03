Margherita Hack | l’emancipazione femminile e la grande astrofisica italiana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che è diventata un simbolo per generazioni di astrofisici e non solo grazie ai suoi studi e alla sua opera di divulgazione scientifica. Il suo nome èe questa è la sua storia., la libertà di essere libera, fonte mappinglucia.itUno degli elementi importanti per la vita die per lo sviluppo della sua personalità libera e anticonformista fu senza dubbio la sua infanzia a Firenze. Lacrebbe libera di seguire le sue passioni e qualsiasi credo volesse nonostante la sua non fosse una vita proprio agiata dove a mantenere la famiglia erano le miniature vendute ai turisti dalla madre dopo il padre perse il lavoro ...