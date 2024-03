Mare Fuori 4 | trama e streaming puntata 7 | episodi 13-14

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

Mercoledì 27 marzo 2024 è andata in onda la settima puntata della quarta stagione della fiction, suddivisa negli episodi 13-Ogni inizio ha una fine e 14-Per Sempre. La serie tv viene trasmessa in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay. Episodio 13-Ogni inizio ha una fine: Rosa guarda il video sul cellulare regalatole da Wanda, in cui si vede Edoardo entrare e uscire dalla camera da letto dove Don Salvatore si trovava la sera del suo omicidio. Questa prova inconfutabile indica che è lui l'assassino. Wanda aveva tenuto d'occhio Don Salvatore e, ottenuta la prova della colpevolezza di Edoardo, ha deciso di