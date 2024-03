Marco Maddaloni svela chi secondo lui vincerà il Grande Fratello | “Mi sarebbe piaciuto che trionfasse Paolo Masella e invece…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Avrebbe potuto essere uno dei finalisti delse solo il destino, spesso inclemente, non ci avesse messo lo zampino. Considerato uno dei possibili vincitori dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini,ha deciso di abbandonare il gioco in seguito alla morte di suo suocero. Lo sportivo ha scelto infatti di non rientrare nella Casa dopo i funerali, ma di rimanere accanto a sua moglie Romina Giamminelli, che “mai avrebbe lasciato a piangere da sola”, come dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata sulle pagine di Chi.ha poi aggiunto: Resta il fatto che per me mia moglie è tutto nella vita, i miei figli è grazie a lei se ci sono. Ed è sempre grazie a lei se crescono con amore. Questo è un periodo che lei si ricorderà per sempre e io non posso ...