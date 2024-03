Marco Maddaloni senza stipendio dopo il GF | ecco cosa ha svelato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 20n marzo, in cui ha parlato di alcune faccende molto delicate che riguardano la sua famiglia e le sue finanze. Il protagonista ha ammesso di essere sempre stato amante della bella vita, ma purtroppo non svolge una professione particolarmente remunerativa. Proprio questo aspetto, infatti, ha influito sulla sua scelta di accettare di partecipare al Grande Fratello.il motivo principale per cuiha accettato di fare il GF Nel corso di una recente intervista,hala vera ragione che l’ha spinto ad entrare nella casa del GF e mettersi in gioco, per l’ennesima volta, all’interno di un reality show. Il judoka ha ...