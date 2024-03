Manuali di storia e geografia filo-Putin | ora si muove il ministero | «Verifiche su tutti i libri di testo»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildell’Istruzione e del Merito ha avviatoper appurare se ididiin uso nelle scuole italiane «presentino effettive criticità», dopo che ieri era scoppiato il caso degli scivoloni storici-russi presenti, secondo Adnkronos, in ben 12 sussidiari su 13. Verrà verificato, rassicura ora ilguidato da Giuseppe Valditara se e quanto di effettivamente diffusa «un’impostazione faziosa e distorta della realtà storica in favore della narrazione della Russiaiana e dell’Unione Sovietica comunista». A denunciare le distorsioni nel racconto dellae della– negando ad esempio l’atto di forza illegale dell’annessione russa della ...

