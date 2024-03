Mangiare vegetale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Noi Umani siamo onnivori, possiamoe digerire alimenti vegetali ed animali. È’ stato un dono favorevole per garantire la sopravvivenza umana. Essere onnivori non vuol dire che siamo costretti aalimenti di origineed animale. Siamo liberi della scelta degli alimenti. Quindi possiamo essere onnivori oppuresolo alimenti vegetali. Come medico rifiuto le categorie “vegetariano”, “vegano” perché sono definizioni che risalgono agli anni ‘60. Più opportuno e scientifico” per indicare una alimentazione composta solo con alimenti vegetali. La scelta disolo alimenti vegetali con esclusione di ogni alimento di origine animale è una scelta etica, ma sta emergendo anche come scelta scientifica motivata per il ...