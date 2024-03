Manfredi | “La priorità di Napoli è avere lo stadio per gli Europei 2032”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladell’amministrazione è che aci sia un grande, che sia il più moderno possibile e che consenta adi poter partecipare a certe manifestazioni tipo Euro”. Lo ha detto il sindaco diGaetanoin un’intervista a Radio Kiss Kiss. “I tempi tecnici – ha aggiunto– per ristrutturare loMaradona entro glici sono, laè quella della ristrutturazione del Maradona seguendo la legge sugli stadi che prevede dei percorsi. Sono in costante contatto su questo col ministro Abodi, si deve immaginare un progetto che sia compatibile con gli impegni del Calcio”. ...

