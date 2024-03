“Mamma uccisa dai maltrattamenti del compagno | non ho mai avuto giustizia” | parla il figlio di Tina Giordano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per colpa di errori e negligenze, Luca Mantaque denuncia di non aver maigiustizia per la morte della madre: "L'unica che mi ha aiutato è stata la Garante per le vittima di reato di Regione Lombardia, un peccato venga abolito".