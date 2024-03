(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, “ha deliberato ladi 12dellodigià dichiarato in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini”. Lo rende noto Palazzo Chigi, nella nota diramata post Cdm. L'articolo CalcioWeb.

Maltempo: Cdm proroga 12 mesi stato emergenza Emilia Romagna - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, "ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di eme ...lanuovasardegna

Musumeci, in Cdm lo stato di emergenza per le mareggiate in Liguria - A seguito degli "eccezionali eventi meteorologici del 23 ottobre e del 6 novembre 2023, verificatisi in Liguria nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia con fo ...rainews

Governo: al via Cdm a P.Chigi, a odg caso Fentanyl e riordino sistema riscossione - Roma, 11 mar. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tra le misure sul tavolo figurano anche l'informativa sul Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del F ...lanuovasardegna